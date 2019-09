Vettel, rinnovo Gp Monza grande notizia

(ANSA) - MONZA, 5 SET - Il rinnovo dell'accordo per disputare il Gran Premio a Monza fino al 2024 rende "felice" Sebastian Vettel. "Sono davvero molto felice che Monza resti in calendario per altri 5 anni ma non so se tra cinque anni sarò ancora qui - spiega in conferenza il tedesco della Ferrari, quattro volte campione del mondo in Formula 1 -, è una notizia fantastica. Il Gran Premio d'Italia è la corsa più importante per la Ferrari.

Io qui ho grandi ricordi, nel 2008 ho ottenuto la mia prima vittoria".