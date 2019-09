Ferrari: Vettel: 'Io e Leclerc collaboriamo'

"Ora ci sono più parole". Sebastian Vettel risponde con una sana dose di ironia a chi gli chiede quale fosse la differenza principale tra avere come compagno in Ferrari Charles Leclerc o Kimi Raikkonen, notoriamente un silenzioso. "È positivo che Charles - aggiunge il tedesco in conferenza - abbia sorpreso tanti che sono fuori dal team, ma noi all'interno sapevamo quale era il suo potenziale ed è bello vedere che cooperiamo. La chiave è cercare di collaborare per far crescere il team: se spingiamo nella stessa direzione è utile a entrambi e credo che un giorno avremo una macchina per lottare per il mondiale. Ora la macchina non è al livello che vorremmo, non abbiamo avuto una stagione esaltante ma a Monza abbiamo una bella opportunità per vincere". L'opportunità di una gara bagnata (le previsioni predicono un tempo incerto nel weekend) non spaventa Vettel: "vedremo sabato se ci sarà asciutto o bagnato. Fa la differenza? L'anno scorso l'ha fatta, occorre trovarsi nella posizione giusta".