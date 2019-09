Morte Hubert: 1' silenzio su pista Spa

(ANSA) - ROMA, 1 SET - Il dramma di Anthoine Hubert, il giovane pilota francese morto ieri durante una gara di Formula 2 ha colpito tutto il mondo dell'automobilismo riunito a Spa per il Gp del Belgio. Dopo la decisione, presa ieri, di annullare la gara di Formula 2 prevista per oggi, oggi viene rispettato 1' di silenzio prima delle prove di Formula 3 e Formula 1 in programma sul circuito belga. Prima della prova della classe minore, i piloti, tutti i componenti dei team e i commissari di gara della Formula 3 e della Formula 2, insieme con quelli della Formula 1, si sono riuniti in pista sulla griglia di partenza per il minuto di silenzio per il pilota 22enne. Molti team di F3 hanno esposto sulle monoposto una scritta o un simbolo per commemorare Hubert.

La Formula 2 tornerà in pista il prossimo fine settimana a Monza e per allora verrà trovato il modo di onorare la memoria del pilota. Per la gara di Formula 1, che prenderà il via alle 15.10, è stato deciso di osservare un altro 1' di silenzio prima dell'esecuzione inno nazionale.