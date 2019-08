In Ungheria domina la pioggia, seconde libere a Gasly

Pioggia sull'Hungaroring e seconda sessione di prove libere ridotta con pochi giri e un primo posto un po' a sorpresa con Pierre Gasly (Red Bull) in 1'17"854.

Secondo miglior tempo per Max Verstappen poi le Mercedes di Lewis Hamilton - che era stato il più veloce nelle FP1 - e Valtteri Bottas. Quinto tempo per Daniel Ricciardo su Renault, poi Kimi Raikkonen e la Ferrari di Charles Leclerc. Hulkenberg, Giovinazzi e Kvyat completano la top 10. Solo tredicesima la Ferrari di Sebastian Vettel.