F1: Hamilton "Ferrari fa passi avanti"

"Dopo l'Austria non siamo preoccupati, ma consapevoli che sia Ferrari sia Red Bull hanno fatto un gran passo avanti". Nella conferenza della vigilia del Gp di Gran Bretagna, Lewis Hamilton pronostica una gara aperta grazie ai progressi dei rivali più diretti. "Ci aspettiamo di essere molto vicini - aggiunge il campione del mondo della Mercedes - la Ferrari già l'anno scorso era vicina e si prospetta un Gp molto molto interessante". Il possibile record di vittorie a Silverstone? "Non è una motivazione ulteriore - assicura - ma, già che ci sia questa possibilità, è surreale per me". Poi, Hamilton saluta con favore il rinnovo per altri cinque anni del Gp di Silverstone in F1: "E' stata una sorpresa positiva sentire che hanno firmato il contratto per Silverstone, il calendario di F1 non può esistere senza la casa della Formula 1 che è il Gp di Gran Bretagna. E' un privilegio poter essere qui e correre qui. Questo è l'appuntamento più speciale dell'anno nel motorsport".