F1: lampo Leclerc, domina seconde libere in Austria

Lampo Ferrari nella seconda sessione di prove libere del gran premio d'Austria: Charles Leclerc (1:05.086) è stato il piu' veloce nel pomeriggio, rispondendo così a Hamilton che aveva dominato le prove della mattina. alle spalle del monegasco della Ferrari Valtteri Bottas (nonostante l'incidente alla curva 5) e la Red Bull di Pierre Gasly. "solo"quarto Lewis Hamilton, addirittura ottavo Sebastian Vettel. Su un tracciato breve, cosa che spiega anche i distacchi ridotti, sono stati diversi i problemi cui hanno dovuto far fronte i piloti. Caldo a parte - cosa che ha imposto l'apertura di fessure sulle monoposto per raffreddare le power unit - da segnalare gli incidenti di Max Verstappen (curva 10 con la Red Bull) e di Valtteri Bottas (Mercedes curva 5). Nessuna conseguenza grave per entrambi, ma FP2 chiuse con largo anticipo. Bottas, che poi è stato sottoposto a controlli di routine al centro medico, era in testa alla sessione quando ha perso il controllo della W10 in ingresso di curva 5: gran botta contro le barriere e anteriore completamente distrutto. Subito dopo anche Sebastian Vettel ha perso il controllo della SF90, ma il pilota della Ferrari per pochi centimetri è riuscito ad evitare l'impatto con le barriere.