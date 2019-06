Muriel all'Atalanta dal Siviglia, mi sono sentito desiderato

Luis Muriel è ufficialmente un giocatore dell'Atalanta. L'attaccante colombiano, riscattato dal Siviglia per 15 milioni più bonus legati al rendimento (fino a un massimo di 18) dopo 6 mesi in prestito alla Fiorentina, ha firmato coi nerazzurri nella sede di Zingonia poco dopo mezzogiorno.

Muriel, mi sono sentito desiderato - "Sono qui per dare il mio contributo a una società in grande crescita e a una squadra che da anni ha un'identità precisa". Luis Muriel affida le prime parole da giocatore dell'Atalanta a una video-intervista dell'ufficio stampa del suo nuovo club. "Il presidente Percassi e il mister Gasperini mi hanno trasmesso entusiasmo da subito - ha aggiunto -. Per me sentirmi desiderato è stato molto importante. Questa è una squadra che da avversario, vista in campo, mette paura, con un pubblico caldissimo che io stesso ho sofferto nelle sfide recenti". L'ex prestito del Siviglia alla Fiorentina per l'ultima mezza stagione indica come decisivo per la sua scelta il compagno di nazionale: "Duvan Zapata è innamorato di Bergamo e dell' Atalanta, ultimamente in ritiro e in Copa America me ne ha parlato moltissimo - chiude Muriel -. Siamo amici dai tempi dell'Under 17 della Colombia, abbiamo fatto anche il mondiale Under 20 insieme, scambiandoci spesso le posizioni in attacco. Vengo in una realtà con giocatori forti, è bastato poco a convincermi".