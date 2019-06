Villorba Corse come in un film a Le Mans

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - La regia perfetta di Villorba Corse ha esaltato la terza partecipazione consecutiva del team veneto diretto da Raimondo Amadio alla 24 Ore di Le Mans. L'oculata strategia e l'intesa nel lavoro di squadra, sempre impegnativo nella leggendaria maratona francese disputata nel weekend e valida per il Campionato del Mondo Endurance, hanno "guidato" al traguardo la Dallara P217 Gibson con i colori Cetilar Racing, condotta dall'equipaggio tutto tricolore composto da Roberto Lacorte, Giorgio Sernagiotto e Andrea Belicchi e classificata al 18esimo posto assoluto e al 13esimo posto di classe LMP2, prima delle Dallara. Per la terza volta consecutiva, quindi, il prototipo numero 47 gestito da Villorba Corse ha tagliato il traguardo della competizione più famosa, dura e difficile al mondo. "Questo traguardo - afferma team principal Amadio - vale più di una vittoria per Villorba Corse. La strategia pianificata dal team si è rivelata ancora una volta efficace e proficua''