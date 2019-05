F1: Vettel, voglio vincere Mondiale sulla Ferrari

"L'obiettivo e' sempre quello: diventare campione del mondo con la Ferrari". Lo dice Sebastian Vettel in una intervista allo Spiegel. "Possiamo batterli, lo abbiamo gia' dimostrato. Siamo a un livello che tutti conoscono, io faccio bene il mio lavoro e cerco sempre di migliorarmi ma so che anche l'altro puo' fare altrettanto. Bisogna riconoscere i risultati degli altri: passiamo troppo tempo a lamentarci e a battagliare e ne rimane poco per i complimenti. Ogni tanto bisognerebbe fare una pausa e godersi quello che si e' fatto. La vita va cosi' veloce che non ammette riflessioni e ammirazione, si tende a dimenticare in fretta e a scrivere subito la prossima storia".