In migliaia a Imola per ricordare Senna

In migliaia oggi all'Autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola gli appassionati e i tifosi che hanno ricordato Ayrton Senna e Roland Ratzenberger, nel 25esimo anniversario dalla scomparsa.

L'omaggio ai due piloti (Ratzenberger morì il giorno prima di Senna per un incidente durante le qualifiche del Gran Premio di San Marino 1994 a Imola) con la mostra delle F1 allestita nei box del Paddock e con la staffetta in pista tra la Van Diemen RF83 che, dopo diversi passaggi, ha lasciato il posto alla Lotus 97T/4, tra gli applausi del pubblico. Anche Gian Carlo Minardi ha omaggiato l'amico Senna portando a termine due giri al volante della Honda NSX appartenuta al campione. Grande partecipazione di pubblico alla commemorazione, con il corteo di auto storiche che ha raggiunto la curva del Tamburello, teatro del tragico incidente.