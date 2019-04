F1: Baku; pole di Bottas, terzo tempo per Vettel

Valtteri Bottas, su Mercedes, partirà in pole position nel Gp dell'Azerbaigian, quarta prova del Mondiale di Formula 1, in programma domani sul circuito di Baku. Il finlandese ha preceduto di 59 millesimi nell'ultimo tentativo il compagno di squadra Lewis Hamilton, mentre in seconda fila partiranno domani Sebastian Vettel con la Ferrari e Max Verstappen con la Red Bull.

Colpo di scena nel Q2 delle qualifiche del Gp dell'Azerbaigian. Il ferrarista Charles Leclerc ha sbagliato traiettoria alla ricerca del giro veloce e si è schiantato nello stesso punto dove, poco meno di un'ora prima, era andato a sbattere la Williams di Robert Kubica.

Di nuovo qualifiche interrotte. "Sono stupido" ha detto al team radio il pilota, illeso ma furioso per l'errore che rischia di farlo partire oltre la decima posizione in griglia.