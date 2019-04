F1: Wolff, massimo impegno Mercedes

La Mercedes lancia la sfida alla Ferrari in vista del Gp della Cina. Un paradosso, visti i risultati delle prime due gare e le classifiche iridate, ma sostenuto proprio dal boss del team tedesco, Toto Wolff: "Potrebbe che siamo in una posizione di forza, ma la classifica non racconta tutta la storia - afferma l'austriaco sul sito ufficiale della Mercedes -, perchè in Bahrain la Ferrari era notevolmente più veloce. L'affidabilità dei nostri sistemi e una forte spinta dei nostri piloti ci hanno assicurato l'uno-due, ma la sfida che stiamo affrontando non ci scoraggia". "Continueremo a spingere per trarre le massime prestazioni dal nostro pacchetto per fare la migliore gara possibile in Cina - prosegue Wolff -.

Cercheremo di massimizzare le nostre opportunità e lavoreremo duramente per sviluppare le monoposto. Non vediamo l'ora di affrontare la prossima battaglia a Shanghai".