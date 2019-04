F1, Vettel "in Cina circuito difficile"

"Il Gran Premio di Cina è in calendario da parecchio tempo ormai e si disputa su una delle piste più tecniche e difficili della stagione. Ho vissuto diverse belle gare qui, sono andato più di una volta vicino alla vittoria. Magari se anche un po' di fortuna ci assiste questa è la volta buona, tanto più che qui festeggiamo la gara numero mille della Formula 1": Sebastian Vettel presenta così, sul sito ufficiale della Ferrari - il prossimo appuntamento del mondiale di formula uno in programma domenica sul circuito di Shangai. Il tedesco sottolinea le difficoltà della pista "specialmente due curve sono fondamentali, la prima e la 13 che immette sul lunghissimo rettilineo da oltre un chilometro. Sono entrambe molto tecniche e non è sempre facile trovare la linea migliore per affrontarle perché in entrambi i casi la pista è molto larga. Sono difficili non solo in qualifica, quando devo dare tutto in un giro, ma anche durante la corsa".