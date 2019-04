Nasce Campionato Italiano Rally Junior

(ANSA) - ROMA, 4 APR - Primo rombo di motore per il neonato Campionato Italiano Rally Junior, cuore dei programmi sportivi 2019 di ACI Team Italia. Nella cornice capitolina dell'EUR sono stati illustrati i progetti, a lungo termine, che coinvolgeranno i giovani piloti appartenenti alla Nazionale italiana nel Settore Rally. A fare gli onori di casa il presidente dell'Automobile Club d'Italia Angelo Sticchi Damiani, insieme al Direttore Generale per lo Sport Automobilistico Marco Ferrari, il Direttore Generale di ACI Sport S.p.a. Marco Rogano e il presidente della Commissione Rally Daniele Settimo.

L'attenzione e i riflettori sono stati rivolti soprattutto verso il Campionato Italiano Rally Junior, che partirà nel prossimo week end di gara con il Rally Sanremo e che porterà in sfida quest'anno 7 giovani equipaggi a bordo di Ford Fiesta R2B.

Il vincitore della serie avrà in premio la partecipazione al Campionato del Mondo Junior 2020, campionato quest'ultimo destinato ai migliori talenti del mondo.