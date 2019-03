Gp Australia: Bottas vince dominando

Il finlandese Valtteri Bottas, su Mercedes, ha vinto dominando il Gp d'Australia, gara d'apertura del Mondiale di Formula 1. Secondo posto per il suo compagno di squadra, Lewis Hamilton, e terzo posto per la Red Bull di Max Verstappen. Quarta e quinta le Ferrari di Sebastian Vettel e Charles Leclerc. Bottas porta a casa 26 punti, grazie a quello addizionale previsto da quest'anno per chi ha fatto segnare il miglior giro in gara. Nella top ten si sono classificati poi Kevin Magnussen (Haas), sesto, Nico Huelkenberg (Renault), settimo, Kimi Raikkönen, ottavo con l'Alfa Romeo, Lance Stroll (Racing Point), nono, Daniil Kvyat (Toro Rosso), decimo.

Nella top ten a Melbourne si sono classificati poi Kevin Magnussen (Haas), sesto, Nico Huelkenberg (Renault), settimo, Kimi Raikkönen, ottavo con l'Alfa Romeo, Lance Stroll (Racing Point), nono, Daniil Kvyat (Toro Rosso), decimo.

"Non so davvero cosa sia successo. Non so proprio cosa dire". E' senza parole Valtteri Bottas, vincitore con la Mercedes del Gp d'Australia di Formula 1. "E' stata di sicuro la mia miglior gara di sempre - prosegue a caldo il finlandese -. Io stavo benissimo e la macchina andava in modo perfetto". Per Bottas si tratta della prima vittoria dopo un 2018 di completo digiuno, avendo vinto l'ultima gara nel 2017 ad Abu Dhabi.

"Oggi ho faticato con le gomme ma non so quale sia stato il problema, il motore ha funzionato bene. Nel complesso è stato un fine settimana difficile per noi. Anche se abbiamo preso buoni punti non era questo il risultato che volevamo", dice il ferrarista Sebastian Vettel ai microfoni di Sky Sport dopo la gara. "Ora dobbiamo rimettere insieme le idee perchè il Bahrain arriva in fretta. Oggi non potevamo fare di meglio".