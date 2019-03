F1 in Australia: Hamilton domina seconde libere, Vettel 5/o

La Mercedes con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas ha dominato le seconde prove libere in vista del gp di Australia di F1 in programma domenica a Melbourne. Il campione del mondo ha fatto un gran tempo polverizzando quello della prima sessione di libere, cioè è passato dal 1:23.599 del mattino a 1:22.600 del pomeriggio, precedendo il compagno di squadra Bottas di 48 millesimi. Terzo tempo per la Red Bull di Max Verstappen 1:23.400, solo 5/o tempo per la Ferrari di Sebastian Vettel staccato di 873 millesimi, mentre l'altro ferrarista Jacques Leclerc ha chiuso in 1:23.754 in nona posizione, a oltre un secondo dal battistrada britannico. A sorpresa un buon quarto tempo è stato registrato da Pierre Gasly sulla Red Bull. Per l'italiano Antonio Giovinazzi sulla Sauber 15mo tempo, in 1:24.293, meglio ha fatto l'ex ferrarista Kimi Raikkonen, anche lui su Sauber, che ha chiuso settimo con il tempo di 1:23.752.



Hamilton batte Vettel-Leclerc in prime libere - Il cinque volte campione del mondo in carica Lewis Hamilton ha segnato il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gran premio d'Australia di Formula 1. Il pilota della Mercedes ha fermato il cronometro del suo giro migliore su 1'23''599, 0,038 secondi più veloce della Ferrari di Sebastian Vettel che punta a una terza vittoria consecutiva a Melbourne. Terzo tempo per il nuovo compagno di scuderia del pilota tedesco, Charles Leclerc.