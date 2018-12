F1: Vettel, lavoriamo per obiettivo 2019

"Cari ragazzi, un grande grazie per tutti quanti voi!". Inizia così la lettera per gli auguri di Natale che Sebastian Vettel ha inviato ai componenti della scuderia Ferrari. Al termine di una stagione difficile e che ha visto l'ennesimo trionfo Mercedes, il pilota tedesco - in un messaggio scritto in italiano e in inglese, accluso a un omaggio natalizio - invita a guardare avanti "per raggiungere il nostro grande obiettivo". "Anche se non siamo riusciti a riportare il titolo a Maranello - scrive Sebastian - possiamo dirlo forte: abbiamo dato il massimo e dobbiamo continuare a farlo.

Rimbocchiamoci le maniche, cerchiamo di comunicare sempre meglio l'uno con l'altro, con fiducia e rispetto reciproco, aiutandoci in tutto e per tutto. Solo se continueremo a lavorare insieme come squadra forte e unita possiamo fare il prossimo passo. Con impegno ed entusiasmo siamo una squadra fantastica. Vi prometto che farò tutto il possibile per raggiungere il nostro grande obiettivo nel 2019".