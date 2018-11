Dominio assoluto Mercedes anche nelle qualifiche dell'ultimo gp stagionale di F1: con il tempo record di 1:34.794 Lewis Hamilton ha conquistato la prima posizione in griglia sulla pista di Yas Marina dove domani si correrà il gp di Abu Dhabi, per il campione del mondo è l'11ma pole in stagione. Al suo fianco partirà il compagno di squadra Valtteri Bottas. In seconda fila le due Ferrari di Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen. Quindi le due Red Bull di Daniel Ricciardo e Max Vverstappen.