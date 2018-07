Arrivabene: "Pole dedicata a Marchionne"

"Io posso parlare per la squadra corse, che è qui in pista ad Hockenheim. Gli dedichiamo la pole di oggi, visto che per la gara di domani non c'è certezza. Per questo, insieme alla squadra gli dedichiamo la pole e siamo vicini a lui e alla sua famiglia": così a Sky il team principal della Ferrari, Maurizio Arrivabene, amico personale di Sergio Marchionne, il quale ha lasciato oggi le cariche operative in Fca per le precarie condizioni di salute.