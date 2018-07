F1: Gp di Germania, Verstappen il più veloce nelle libere2

Una Red Bull davanti anche nella seconda sessione di prove libere nel Gp di Germania. Questa volta, però, a staccare il miglior tempo è Max Verstappen in 1'13''085 di un soffio meglio delle Mercedes di Lewis Hamilton (1'13''111) e Valtteri Bottas (1'13''190). Quarto tempo per la Ferrari di Sebastian Vettel (1'13''310) che ha preceduto il compagno di scuderia Kimi Raikkonen (1'13''427). Solo tredicesima la Red Bull di Daniel Ricciardo (1'14''682) che in mattinata aveva messo a segno il miglior tempo.

E' la Red Bull di Daniel Ricciardo la vettura più veloce nelle prime libere del Gran Premio di Germania. Il pilota australiano con il tempo di 1'13''525 ha preceduto la Mercedes di Lewis Hamilton (1'13''529) e il compagno di squadra Max Verstappen (1'13''714). Quarta la Ferrari di Sebastian Vettel (1'13''796) davanti all'altra Mercedes di Valtteri Bottas (1'13''903) ed alla Rossa di Kimi Raikkonen (1'14''267).

Vettel: credo sia andata bene, Ferrari molto buona - ''E' possibile che il caldo influisca ma domani ci sarà la pioggia e non lo so. Per domenica invece correremo sull'asciutto''. E' Sebastian Vettel sorridente e ottimista quello del post prove libere sul circuito di casa del Gp di Germania. ''La macchina è molto buona e funziona bene. E' stato bello vedere tante persone che ci sostengono sulle tribune, ci sarà il tutto esaurito''. Parlando delle strategie Vettel aggiunge: ''abbiamo cercato di fare un po' di tutto, credo che abbiamo fatto le scelte giuste con le gomme e credo che sia andata bene. Ci manca qualcosa sul giro secco e possiamo far meglio''. Per l'altro ferrarista Kimi Raikkonen ''se la temperatura resta così calda la gestione delle gomme sarà fondamentale, anche se domani è prevista pioggia. Un po' come in Austria, chi farà il lavoro migliore avrà un vantaggio, ma bisognerà avere un buon pacchetto''

Verstappen, domani in qualifica sarà difficile - ''C'e' stato un problema con l'olio ma è tutto risolto, per il resto è andata bene e la macchina sta funzionando molto bene''. Max Verstappen, autore del miglior tempo nelle seconde libere, appare molto soddisfatto della sua Red Bull. ''Speriamo sia competitiva - aggiunge il pilota olandese - ma in qualifica sarà più difficile. Vediamo quali saranno le condizioni domani''. Sorridente come sempre Daniel Ricciardo: ''Oggi pomeriggio ho fatto solo long-run per capire cosa farò domani, sono contento del passo gara e spero di vincere domenica anche se partirò dietro''.