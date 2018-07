F1, Vettel: 'La Ferrari ora è più competitiva, ci divertiremo'

"Con le nuove macchine dovrebbe essere più divertente. Lo è sempre quando sono più veloci. Ci sono sezioni più veloci e altre di media velocità. Ma noi dovremmo essere più competitivi e questo renderà tutto più divertente'': così il ferrarista Sebastian Vettel nella conferenza stampa che apre il fine settimana del gran premio di Germania di formula uno. ''Più veloci si va, meglio è. Il team sta crescendo e sta migliorando. Stiamo diventando più forti con un bel gruppo di persone. A volte funziona meglio, a volte no, ma dal 2016, ultima volta che siamo stati qui, ci siamo bloccati senza progredire. Poi, invece, c'è stata una costante crescita. Vincere qui varrebbe di più e questo potrebbe essere l'ultima volta che gareggeremo qui e per un pò di tempo. Io sono nato a circa 30 minuti da qui e questo conta molto per me. Non sento più pressione, semmai sono più entusiasta. Dispiace pensare che non ci possa essere più questo gran premio l'anno prossimo".