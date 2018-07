F1: Silverstone, Hamilton conquista la pole

Lewis Hamilton, su Mercedes, ha conquistato la pole position del Gp di Gran Bretagna, decima prova del Mondiale di Formula 1. Con il tempo di 1'25''892, il britannico ha preceduto il rivale per il titolo, il ferrarista Sebastian Vettel, staccato di 44 millesimi, e l'altra Rossa di Kimi Raikkonen. Quarto tempo e seconda fila per Valtteri Bottas, con la Mercedes. Terza fila per le Red Bull di Max Verstappen e Daniel Ricciardo.

E' la Mercedes di Lewis Hamilton la più veloce nella terza e ultima sessione di prove libere in vista del Gp di Gran Bretagna, decima prova del Mondiale di F1 che si corre domani a Silverstone. Il pilota britannico ha fatto segnare il tempo di 1'26"722 precedendo il ferrarista Kimi Raikkonen (1'26"815) e il compagno di squadra Valtteri Bottas (1'27"364). Quarto tempo per la Rossa di Sebastian Vettel (1'27"851), che ha chiuso anzitempo la sessione per alcuni problemi al collo. Seguono le due Red Bull di Max Verstappen e Daniel Ricciardo. Ottimo settimo crono (1'28"146) per il monegasco Charles Leclerc (AlfaRomeo-Sauber).

La terza sessione di prove libere del gp di F1 di Silverstone, cominciata a mezzogiorno è stata brevemente sospesa per un brutto incidente al pilota della Toro Rosso Brendon Hartley, che ha perso il controllo della sua vettura dopo il cedimento della sospensione sinistra ed è finito violentemente contro le barriere. Il pilota è al centro medico del circuito per un controllo, dove ci è arrivato con i suoi piedi, peraltro lui stesso via radio dopo l'impatto ha rassicurato il suo box dicendo 'è tutto ok'. Controlli soprattutto sulle sospensioni sono in corso da parte della Toro Rosso anche sull'altra vettura del team, quella di Pierre Gasly.