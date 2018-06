F1: Bottas in pole in Austria, Vettel retrocesso in 6/a posizione LA GRIGLIA DI PARTENZA

Prima fila Mercedes nel Gran Premio d'Austria. A conquistare la pole position è stato Valtteri Bottas che ha preceduto il compagno di squadra di Lewis Hamilton. Costerà tre posizioni sulla griglia di partenza a Sebastian Vettel l'aver ostacolato la Renault di Carlos Sainz nel giro di lancio della Q2 nelle qualifiche del Gp di Austria. Il pilota tedesco 3° a fine qualifica, scivola al sesto posto dopo la penalizzazione (3 posti in griglia e 1 punto patente). La Ferrari di Kimi Raikkonen parte terza, mentre al quarto posto sale quindi la Red Bull di Verstappen che precede la Haas di Grosjean, quinto in griglia. ''Normalmente il team mi avvisa via radio, questa volta non è accaduto. Probabilmente non se ne son accorti neanche loro, mi dispiace per Carlos: chiaramente andrò a parlare con lui, non c'era certo l'intenzione di rallentarlo''. LA GRIGLIA DI PARTENZA

Hamilton 'fatto errore ma bene secondo posto' - "Non male, sono contento. Valtteri ha fatto un primo giro incredibile, mentre io ho fatto un errore. Posso dirmi contento del secondo tentativo, ottimo risultato per il team e Valtteri se lo meritava". Lewis Hamilton si complimenta con il suo compagno di squadra per la pole nel G d'Austria. E Bottas racconta così la sua qualifica: "Durante tutto il weekend abbiamo fatto un bel progresso con il set-up. Abbiamo visto gli sviluppi, abbiamo bilanciato la macchina, che è andata benissimo. Nell'ultimo giro sapevo di avere ancora qualcosa in più e quei millesimi sono stati fondamentali. Spero di partire bene e non avere problemi alla prima curva, per puntare alla vittoria. Ho più fame di tutti gli altri qui sulla griglia e voglio vincere".

Lampo Vettel in ultime libere, Hamilton insegue - Lampo Ferrari nelle ultime prove libere del gran premio di Austria che si correrà domani sul circuito di Zeltweg. Sebastian Vettel ha fatto registrare il miglior tempo in 1'04.070, davanti ai due piloti della Mercedes Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, staccati rispettivamente di 29 millesimi e di 134 millesimi. Quarto miglior tempo in queste ultime libere prima delle qualifiche è stato quello dell'altro ferrarista Kimi Raikkonen a 400 millesimi dal compagno di squadra. Al quinto e sesto posto si sono attestate le due RedBull di Max Verstappen e Daniel Ricciardo: il primo a 721 millesimi dal tedesco della Ferrari e il secondo a 821 millesimi. Ora la parola alle qualifiche