F1: Raikkonen, migliorare al sabato

"Dobbiamo migliorare il sabato nelle qualifiche perché, partendo più avanti tutto diventa più semplice visto che è tanto difficile superare durante le gare".

E' questo l'auspicio del pilota della Ferrari, Kimi Raikkonen, in vista del Gp d'Austria. Presa fiducia con il terzo posto di quattro giorni fa a Le Castellet, nella conferenza stampa del giovedì il finlandese ha detto di puntare finalmente a una vittoria al volante della Rossa in quella che potrebbe essere la sua ultima stagione a Maranello. "In Francia abbiamo visto che se ci sono possibilità di sorpassi ci si può divertire e puntare al podio - ha detto ancora Raikkonen - e anche qui, con tre zone di drs, spero che possa andare bene. Importante è partire bene in griglia, finora abbiamo spesso sbagliato nell'ultimo tentativo delle qualifiche".