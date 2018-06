Vettel, non c'è ragione per non far bene

"L'auto ha funzionato ovunque finora e ne siamo molto contenti. È più difficile sapere cosa aspettarsi qui che su qualsiasi altro tracciato, poiché non siamo mai stati correttamente qui con gli altri team allo stesso tempo e sullo stesso schema del circuito''. E' ottimista Sebastian Vettel in vista del Gp di Francia a Le Castellet, un circuito tutto da scoprire per i piloti della Formula 1. ''Vedremo come sarà - aggiunge Vettel come riporta il sito media della scuderia di Maranello - non vedo alcuna ragione per cui non dovremmo lottare e penso che qui andremmo bene, ma non sappiamo esattamente cosa aspettarci, l'asfalto è nuovo e la pista è anche nuova in una certa misura. Il fatto che siamo stati competitivi finora nella maggior parte delle gare recenti - aggiunge il pilota tedesco della Ferrari - ci rende abbastanza fiduciosi per i prossimi. Ci concentreremo sulle prossime gare andando sempre passo dopo passo. Non vedo l'ora di correre qui".