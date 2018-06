F1: Arrivabene, Mondiale da sbilanciare

(ANSA) - ROMA, 2 GIU - "L'impegno della Ferrari è di sbilanciare questo Mondiale molto equilibrato. Ce la metteremo tutta, i ragazzi che lavorano a casa e quelli in pista. Stanno dando tutti il 120%". Così il team principal delle Rosse, Maurizio Arrivabene, parla del campionato di Formula 1 dal Mugello, circuito di proprietà della Ferrari che è sede in questo fine settimana del Gp d'Italia del motomondiale. Arrivabene, ai microfoni di Sky Sport, ha anche detto che il meccanico investito dalla vettura di Kimi Raikkonen in Bahrain, Francesco Cigarini, "è in convalescenza e tornerà a luglio nel team".

Grande appassionato delle due ruote, il dirigente del Cavallino ha enumerato i numerosi modelli di moto che ha posseduto e guidato fin da giovanissimo, auspicando poi che le gare di domani siano vinte dai piloti italiani.