F1, Cina: ad Hamilton 2/e libere, Vettel 4/o

Lewis Hamilton si conferma. Sulla pista di Shanghai, dopo avere chiuso al comando le prime libere, ha concesso il bis, risultando il più veloce anche nelle seconde libere, facendo registrare un ottimo 1'33"482. L'inglese della Mercedes ha preceduto ancora una volta Kimi Raikkonen su Ferrari (1'33"489) e il compagno di scuderia Valtteri Bottas, con il tempo di 1'33"515. Sebastian Vetten, leader del Mondiale piloti, dal sesto è salito al quarto posto, con il tempo di 1'33"590. Nuovamente quinto l'olandese Max Verstappen che, volante della Red Bull, ha fatto registrare il tempo 1'33"823.

Vettel, nella macchina ancora qualcosa da sistemare - "La giornata è stata difficile e non siamo ancora ai livelli giusti. La prestazione sul giro secco è da ritenere positiva, ma dobbiamo ancora sistemare qualcosa sulla lunga distanza. La macchina è migliorata rispetto alla prima gara, ma c'è ancora da fare. In Cina le indicazioni sono buone, ma possiamo e dobbiamo ancora migliorare. Analizzeremo la situazione e domani in qualifica vedremo i valori". Così Sebastian Vettel, a Sky sport, dopo le prove libere valide per il Gp della Cina, terzo appuntamento del Mondiale di F1. Il tedesco della Ferrari, dopo il sesto tempo nelle prime libere, ha fatto registrare il quarto crono nelle seconde libere. "Il passo e il potenziale della macchina devono ancora essere sprigionati, oggi il mio rendimento è stato altalenante. Domani sarà molto importante, perché la pista è lunga e le gomme difficili da gestire. Se qualcuno ha qualche suggerimento intelligente, lo accetto volentieri". "In questa pista è importante avere il feeling giusto con la macchina, il set-up - ammette -. Spero di trovare gli avversari molto vicini nelle qualifiche. In Australia ho faticato, in Bahrain è andata meglio, ma sono ancora in cerca del feeling giusto".

"E' andata piuttosto bene, c'è stato un po' di traffico e, sul giro secco, potevo anche andare più veloce. Però, ci siamo fatti una discreta idea della nostra situazione. Poi vedremo cosa accadrà. Non so se possiamo lottare domani per la pole, vedremo cosa accadrà". Così Kimi Raikkonen, dopo le libere a Shangai per il Gp della Cina, parlando a Sky sport