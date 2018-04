F1: Vettel vince il Gp del Bahrain, Raikkonen fuori per un pasticcio ai box FOTO

La Ferrari di Sebastian Vettel ha vinto il Gran Premio del Bahrain. Seconda la Mercedes di Valtteri Bottas. Terza l'altra Stella d'Argento di Lewis Hamilton. Per il tedesco è il bis del successo all'esordio in Australia. Quarta posizione per la Toro Rosso di Gasly che ha preceduto la Haas di Magnussen e la Renault di Hulkenberg. Settima la McLaren di Alonso, poi l'altra McLaren di Vandoorne, la Sauber Alfa Romeo di Eriksson e la Force India di Ocon.

Pasticcio ai box Ferrari dopo metà gara. La monoposto di Kimi Raikkonen, in quel momento terzo nel gp del Bharein, si ferma per sostituire le gomme, ma nel ripartire la vettura del finlandese investe un meccanico che finisce a terra ed è subito soccorso. Il finlandese è così costretto al ritiro per l'errore nella sostituzione del pneumatico posteriore sinistro. Il meccanico è stato portato al centro medico del circuito di Sakhir, sarebbe cosciente. Il meccanido ''ha una frattura alla tibia e al perone, per questo abbiamo mandato sul podio uno dei ragazzi della squadra'' ha detto a fine gara il team principal della Ferrari Maurizio Arrivabene

Raikkonen, spiace per meccanico ma luce era verde - ''Non so cosa è successo, non so in che condizioni si trovi il meccanico. Sono entrato ai box, poi la luce era verde e sono ripartito''. Al termine del Gp del Baharain Kimi Raikkonen dice la sua su quanto accaduto durante il pit-stop ai box Ferrari che lo ha visto investire un meccanico della Rossa: ''Purtroppo il ragazzo si è fatto male, ma il mio compito è partire quando la luce è verde. Mi dispiace perche un ragazzo si è fatto male''. Cosa c'e' da salvare di questo week-end? ''Nulla''.

Vettel, 'gomme erano finite, per fortuna anche i giri..' - ''Le Mercedes erano molto forti alla fine avendo puntato sulle gomme medie. Alla fine le gomme (le soft, ndr) mi sono bastate appena appena e per fortuna i giri sono finiti ed ho vinto io''. Tra un salto di gioia e l'altro sul podio, Sebastian Vettel sintetizza così la sua vittoria nel Gp del Bahrain. ''Uscendo dai box - afferma il tedesco nella feste del podio - sapevo di avere un bel margine, ma la loro strategia si è rivelata la migliore, noi alla fine potevamo vincere ma abbiamo rischiato di arrivare terzi''. Nel 1982 chi ha vinto le prime due gare ha vinto il Mondiale? ''Non credo a queste cose ma vincere le prime due è una bella sensazione''.