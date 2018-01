F1, Alonso: "Voglio il terzo titolo"

La 24Ore di Le Mans quest'anno, di nuovo Indianapolis nel 2019 "ma il mio più grande obiettivo è vincere il terzo titolo in F1". Così il due volte iridato Fernando Alonso in conferenza stampa dopo aver completato i suoi primi giri al Daytona International Speedway, in vista della 24 Ore che disputerà a fine mese. Il pilota spagnolo ha ammesso di voler tornare a Indianapolis l'anno prossimo, scartando però il circuito Nascar: "Ho molto da imparare, soprattutto con la guida notturna, anche se l'oscurità non mi disturba, il circuito di solito è ben illuminato", ha detto Alonso. Se A Daytona ci sarà, viceversa lo spagnolo ha detto di non essere interessato al campionato Nascar: "Avrei bisogno di tanto allenamento, molti test prima di intraprendere quell'avventura. Cercherò di correre la 24 ore di Le Mans quest'anno e le 500 miglia nel 2019 ma la mia priorità più grande è vincere il terzo titolo di F1, e l'anno prossimo, con il motore Renault, dovremmo essere in posizioni migliori".