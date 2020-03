Coronavirus, annullati Tour of the Alps e Giro di Romandia

Il coronavirus ferma anche l'ultima gara italiana di ciclismo che era ancora in bilico. Da oggi è ufficiale: il 44/o Tour of the Alps non si disputerà. Lo ha comunicato poco fa il Gs Alto Garda. L'ex Giro del Trentino, tradizionale aperitivo del Giro d'Italia, era in programma dal 20 al 24 aprile.

"E' un colpo molto duro, per noi come per molti altri organizzatori che versano nella nostra stessa situazione - spiega Giacomo Santini, presidente del Gs Alto Garda - ma quello che tutti stiamo attraversando è un momento molto serio e delicato, nel quale la salute e la sicurezza pubblica devono prevalere su ogni altra considerazione".

Gli organizzatori del Tour of the Alps valuteranno l'opportunità di richiedere all'Unione ciclistica internazionale una ricollocazione nel calendario 2020, mentre dalla Svizzera arriva invece la notizia dell'annullamento del Giro di Romandia, che avrebbe dovuto svolgersi dal 28 aprile al 3 maggio.