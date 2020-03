Coronavirus:rinviata la Granfondo Strade Bianche di ciclismo

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - Anche il mondo del ciclismo corre ai riparti, prendendo provvedimento contro il diffondersi del coronavirus. La Rcs, in una nota, comunica che, "in seguito al decreto del presidente del Consiglio dei ministri, la Gran fondo Strade Bianche dell'8 marzo è stata annullata. I dettagli inerenti alla nuova data saranno comunicati prossimamente".

Rcs fa sapere, inoltre, che, riguardo le corse di ciclismo Strade Bianche (7 marzo), Strade-Bianche women Elite (7 marzo), Tirreno-Adriatico (11-17 marzo), Milano-Sanremo (21 marzo) e Giro di Sicilia (1-4 aprile), comunicherà gli aggiornamenti e i dettagli nei prossimi giorni, in seguito alle riunioni con le autorità competenti, a partire dalla riunione con la Prefettura di Siena in programma domattina.

A questo punto, però, è probabile che il programma possa subire radicali modifiche. (ANSA).