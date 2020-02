Domenica 57/o Trofeo Laigueglia, Visconti favorito

E' Giovanni Visconti della Vini Zabù Ktm il grande favorito del 57° Trofeo Laigueglia, terzo Challenge Liguria, gara che domenica 16 febbraio apre la stagione italiana dei professionisti. Visconti lotterà per succedere al campione in carica Simone Velasco e dovrà stare attento a corridori come Ciccone, Rosa e Vendrame, tutti in grado di conquistare il primo posto. 202 chilometri caratterizzati da sei Gran premi della montagna e uno spettacolare circuito finale da ripetere quattro volte per aggiudicarsi la gara. "Saranno 19 le squadre al via, ognuna composta da 7 corridori" ha spiegato il direttore della gara Adriano Amici, durante la presentazione. Tra le formazioni al via una World Team, la francese AG2r la Mondiale, una selezione che vestirà i colori azzurri, sette professional e 10 continental: tra queste Team Colpak, Ntt ciclyng team, vivaio della stessa formazione world team.