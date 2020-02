Ciclismo: Vuelta San Juan, Florez vince sull'Alto de Colorado

Miguel Eduardo Florez trionfa sull'arrivo dell'Alto de Colorado, aggiudicandosi la 5/a tappa - partita da Caucete e lunga 175,1 chilometri - della Vuelta di San Juan di ciclismo. Il 23enne colombiano della Androni Giocattoli Sidermec è scattato a 300 metri dal traguardo e ha creato il vuoto, imponendosi nella gara argentina con il tempo di 4h36'23", alla media di 38,012 Km/h.

Secondo posto allo spagnolo Oscar Miguel Sevilla Rivera, in ritardo di 2"; terzo lo statunitense Brandon McNulty, con lo stesso distacco dal vincitore.

Il leader della corsa, il belga Remco Evenepoel, si è piazzato al 5/o posto, con 4" di ritardo; assieme a lui (6/o) un ottimo Filippo Ganna. Evenepoel conserva il primato nella classifica generale, con il tempo di 16h19'05", e un vantaggio di 33" su Ganna, che in Argentina gareggia con la maglia della Nazionale azzurra. Terzo in graduatoria è Oscar Sevilla, a 1'01".