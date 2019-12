Tirreno-Adriatico: al via l'11 marzo

(ANSA) - SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 12 DIC - Ci sarà anche Vincenzo Nibali, campione e testimonial delle Marche, alla partenza della 55/a edizione della Tirreno-Adriatico l'11 marzo a Camaiore e terminerà il 17 a San Benedetto del Tronto, dove oggi la manifestazione è stata ufficialmente presentata. Lo ha annunciato lo stesso Nibali, due volte vincitore della Corsa dei Due Mari, nel 2012 e nel 2013. La tappa di apertura, partenza e arrivo a Lido di Camaiore, sarà in linea e non una cronometro a squadre (134 km) come negli ultimi anni. Il percorso prevede altre due tappe per velocisti, due per finisseur e la classica cronometro finale. Riproposto l'arrivo in salita ai 1.362 m di Sassotetto, dove nel 2018 si impose Mikel Landa. La seconda tappa da Camaiore a Follonica (198 km), la terza da Follonica a Sacrofano (233 km), la quarta da Terni a Sassotetto (204 km), la quinta da Pieve Torina a Loreto (181 km), la sesta da Castelfidardo a Senigallia (178 km), con la chiusura a S.Benedetto del Tronto con la crono individuale (10,1 km).

