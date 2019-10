Eroica: in più di 8.000 a pedalare

(ANSA) - GAIOLE IN CHIANTI (GREVE), 6 OTT - Più di ottomila ciclisti, provenienti da vari paesi, hanno preso parte oggi a Gaiole in Chianti (Siena) a L'Eroica, la cicloturistica d'epoca arrivata alla XXIII edizione. Una partecipazione, spiegano gli organizzatori, che è "un nuovo limite di questo evento che continua a crescere negli anni ed a contagiare un po' tutto il mondo con Eroiche in California, Olanda, Spagna, Gran Bretagna, Giappone, Sudafrica, Germania e Giappone. Dal prossimo anno anche in Cina". E gli stranieri sono quasi il 40% dei partecipanti in Toscana: si tratta soprattutto di tedeschi, svizzeri, olandesi, belgi ma anche statunitensi e australiani.

Cinque i tracciati, dal più 'semplice' di 46 chilometri al più impegnativo, di 209 chilometri, che unisce il Chianti e il Brunello, Gaiole a Montalcino passando per Asciano, Castelnuovo Berardenga, Buonconvento, Brolio.