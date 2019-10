Giro Emilia con Carapaz, Bernal e Roglic

(ANSA) - BOLOGNA, 1 OTT - Il vincitore del Giro d'Italia, Richard Carapaz; la maglia gialla del Tour de France, Egan Bernal; il primo classificato alla Vuelta, Primoz Roglic: i tre corridori sono tra i partecipanti annunciati per il Giro dell'Emilia Granarolo di ciclismo, in programma sabato e per il Gp Bruno Beghelli di domenica. Nella classica di sabato, con arrivo a San Luca (Bologna), il team Movistar ha messo in lista anche l'ex campione del mondo, Alejandro Valverde. E' dunque altissimo il livello delle corse bolognesi organizzate dal Gs Emilia, che tradizionalmente faranno da preparazione al Giro di Lombardia. I tre vincitori dei grandi giri si incontreranno inoltre per la prima volta in questa stagione nella stessa gara.