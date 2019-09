Ciclismo: mondiali, ct Cassani ha scelto i 10 per gara elite

Il ct del ciclismo, Davide Cassani, al termine del Memorial Pantani ha diffusi i nomi dei dieci azzurri scelti per la prova in linea del Mondiale, in programma domenica 29 settembre. Cassani si riserva, fa sapere la Federciclismo, di ufficializzare in seguito gli otto titolari. Questa la lista: Alberto Bettiol, Davide Cimolai, Kristian Sbaragli, Sonny Colbrelli, Davide Formolo, Gianni Moscon, Salvatore Puccio, Matteo Trentin, Diego Ulissi e Giovanni Visconti. La Nazionale uomini élite indosserà la Maglia Azzurra per la gara iridata del 29 settembre con la scritta "Non mollare fino alla fine", in omaggio a Felice Gimondi nella ricorrenza del suo 77/o compleanno; frase indicata dalla Famiglia Gimondi che ben rappresenta lo spirito del grande campione recentemente scomparso e di tutto il ciclismo italiano.