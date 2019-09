Ciclismo: azzurri per staffetta iridata

Il commissario tecnico della nazionale azzurra di ciclismo, Davide Cassani, ha ufficializzato i tre titolari per la staffetta mista di domenica 22 settembre sulla distanza di 28 chilometri del circuito di Harrogate (Inghilterra). Dopo avere indicato una rosa di quattro corridori, e avere realizzato un allenamento con gli atleti lungo il percorso rosa Riccione-San Marino e poi sul circuito di Misano, Cassani ha sciolto la riserva. Questi i convocati: Edoardo Affini (Mitchelton-Scott), Davide Martinelli ed Elia Viviani (Deceuninck-Quick Step). La partenza della Nazionale uomini per la staffetta è prevista venerdì 20 settembre, alle 15, dall'aeroporto di Malpensa. Il ritrovo per l'azzurro Elia Viviani è nell'Hotel di Harrogate, dove alloggerà la Nazionale azzurra.