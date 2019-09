Vuelta: 18/a tappa a colombiano Higuita

Il colombiano Sergio Higuita ha vinto la 18/a tappa della Vuelta da Colmenar Viejo a Becerril de la Sierra di 177.5 chilometri. Secondo posto per il leader della corsa lo sloveno Primoz Roglic che ha preceduto Alejandro Valverde. Roglic consolida così il primo posto in classifica generale quando mancano tre tappe alla fine della corsa.

Per Higuita si tratta della prima vittoria da professionista.