Vuelta: Gilbert concede il bis, Roglic resta in rosso

Philippe Gilbert, con il tempo di 4h20'15" e alla folle media di 50,628 km/h, ha vinto la 17/a tappa della 74/a Vuelta, da Aranda de Duero a Guadalajara, lunga 219,6 chilometri. Per il belga si tratta del bis nella corsa a tappe spagnola, dopo il successo a Bilbao. Gilbert è stato il più veloce di una cinquantina di attaccanti che hanno animato una tappa molto faticosa. Alle spalle del belga si sono piazzati nell'ordine l'irlandese Sam Bennett, in ritardo di 2", e il francese Rémi Cavagna, con lo stesso tempo. Primo degli italiani nell'ordine d'arrivo è Dario Cataldo, 47/o, a 10'26" da Gilbert. Lo sloveno Primoz Roglic ha conservato la maglia rossa di leader della classifica generale, con 2'24" sul colombiano Nairo Quintana e 2'48" sullo spagnolo Alejandro Valverde. Quarto l'altro slovelo Tadej Pogacar, con un ritardo di 3'42", quinto il colombiano Miguel Angel Lopez, a 4'09". Domani è in programma la 18/a e penultima tappa, dalla Comunidad de Madrid. Colmenar Viejo a Becerril de la Sierra, lunga 177,5 chilometri, che presenterà quattro Gran premi della montagna. Il primo è posto sul Puerto de Navacerrada, dopo 40,3 km: 11,8 km di salita al 6,3%. Il secondo sul Puerto de la Morcuera, dopo 78,2 km: è una salita lunga 13,2 km al 5% di pendenza. Il terzo Gpm è collocato dopo 120,8 km: si tratta di una salita lunga 10,4 km, con una pendenza del 6,7%. Infine, la carovana della Vuelta scalerà il Puerto de Cotos, dopo 151,9 km di corsa, una salita lunga 13,9 km e con una pendenza del 4,8%.