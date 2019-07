Tour: Alaphilippe, "Parigi molto lontana"

"Quel che ho fatto finora è al di sopra delle mie aspettative. Parigi è lontana, molto lontana, e io mi godo la maglia gialla giorno per giorno". Nel giorno di riposo dopo dieci tappe molto intense, Julian Alaphilippe si ritrova un po' a sorpresa leader del Tour de France e vive la situazione senza aspettative eccessive ma con la consapevolezza di poter dire ancora qualcosa. "Sono lucido, il più difficile deve ancora venire - dice in un'intervista riportata da L'Equipe - tengo i piedi per terra, anche se non mi sono mai sentito così bene, sono ancora abbastanza fresco". Il suo obiettivo per ora, spiega, è "essre in testa alla classifica venerdì", giorno della crono di Pau (27,2 km): "Ho progredito molto in questo tipo di prova e ora spero di sorprendermi".