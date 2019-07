Tour: Cavendish non sarà al via, prima volta dal 2007

Dopo le defezioni eccellenti di Chris Froome, Tom Dumoulin e Philippe Gilbert, il Tour de France perde un altro protagonista: si tratta dello sprinter britannico Mark Cavendish che non è stato incluso dalla Dimension Data nel gruppo degli otto corridori che prenderà il via il 6 luglio da Bruxelles. Una esclusione che non consentirà a Cavendish, vincitore di ben 30 tappe nella Gran Boucle e sempre presente nella corsa a tappe francese fin dal 2007, di avvicinare, se non battere, il record delle 34 vittorie che appartiene a Eddy Merckx. Senza il34enne britannico, la squadra sudafricana avrà come uomini di punta Roman Kreuziger, l'esperto Edvald Boasson Hagen e l'italiano Giacomo Nizzolo, fresco di successo al Giro di Slovenia.