Ciclismo, Ulissi vince il gp di Lugano

Diego Ulissi ritrova la via della vittoria nella 73/a edizione del Gran Premio di Lugano. Il toscano della UAE Emirates, che da anni vive nel Canton Ticino, si è imposto al termine di una prepotente volata in cui ha preceduto il compagno di squadra Aleksander Riabushenko e lo sloveno della Bahrain Merida Matej Mohoric. Quinta posizione per Vincenzo Nibali (Bahrain Merida).