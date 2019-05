Giro: Guidolin, si decide tutto domani

(ANSA) - SAN MARTINO DI CASTROZZA (TRENTO), 31 MAG - "Carapaz ha dimostrato di stare molto bene e di avere una grande squadra a disposizione. Vedo dura una possibile rimonta di Roglic, meno di Nibali. Però, secondo me, si deciderà tutto domani. Quella finale di oggi è una salita non durissima, però la stanchezza potrebbe farsi sentire: questi pedalano da 19 giorni. Landa? Penso che in salita non ci sia nessuno bravo come lui". Così Francesco Guidolin, oggi ospite di Save the chrildren al 102/o Giro d'Italia, parla della sfida per la conquista della maglia rosa. L'allenatore calcistico veneto è molto appassionato di ciclismo.