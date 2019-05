Maglia rosa Carapaz festeggia 26 anni

(ANSA) - ANTERSELVA (BOLZANO), 29 MAG - Giornata speciale al 102/o Giro d'Italia di ciclismo per Richard Carapaz.

L'ecuadoriano oggi festeggia il compleanno in maglia rosa. Il corridore della Movistar, da un paio di giorni leader della corsa, compie proprio oggi 26 anni, dal momento che è nato il 29 maggio 1993, a Tulcan. Un giorno da ricordare per Carapaz, che spera di conservare lo scettro del primato anche dopo la tappa odierna, tutta all'insù, fra il Trentino e l'Alto Adige.

Carapaz, nella classifica generale, ha un vantaggio di 1'47" su Vincenzo Nibali e di 2'09" sullo sloveno Primoz Roglic.