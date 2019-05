Giro, oggi un'altra occasione per gli uomini-jet

Al 102/o Giro d'Italia di ciclismo va in scena la seconda tappa piatta consecutiva: un'altra occasione per gli uomini-jet. Oggi, con l1/a frazione - da Carpi (Modena) a Novi Ligure (Alessandria), lunga 221 chilometri - si completerà l'attraversamento della Pianura Padana. Dopo Casteggio, la corsa rosa seguirà il tradizione percorso della classicissima Milano-Sanremo fino a 3 km dall'arrivo.



La partenza avverrà da Carpi, in piazza dei Martini, alle 11,55: i corridori procederanno in direzione Reggio Emilia e, dopo l'attraversamento della città, imboccheranno la Statale n.9 'Via Emilia, fino a Piacenza. Su un percorso sempre rettilineo transiteranno praticamente fino all'arrivo sulla ex Statale Padana Inferiore. Verranno attraversati molti centri che di solito vengono toccati nel finale della 'Sanremo'. Interessate le province di Modena, Parma, Piacenza, Pavia e Alessandria. Gli ultimi km sono rettilinei, intervallati da alcune rotatorie; l'ultima curva verrà affrontata a 3 mila dall'arrivo, poi sempre rettilineo fino al traguardo, che è posto sulla Strada Serravalle (ore 17-17,30).



I traguardi di giornata saranno dopo 147,8 km, a San Zenone al Po, e dopo 189,7, a Pontecurone. Carpi fu sede di una partenza di tappa nel 1998, a Novi Ligure la corsa rosa arrivò nel 1965 (vittoria di Grassi), 1978 (Van Linden) e 2010 (Pineau).