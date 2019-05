Giro: si corre 10/a tappa, percorso piatto e finale allo sprint

Il Giro riparte oggi, dopo il primo dei due giorni di riposo, con Valerio Conti in maglia rosa e una tappa totalmente piatta, da Ravenna a Modena, per un totale di 145 chilometri. E' la prima di due frazioni consecutive riservate ai maghi delle volate, che attraverserà la pianura Padana, avvicinando la corsa rosa al Norditalia. Il percorso presenta strade dritte e ampie, con attraversamento dei centri abitati, fra spartitraffico, dossi e rotatorie. Nel finale pochi cambi di direzione.

Gli ultimi chilometri sono rettilinei con una sola curva al -2.200 metri; nell'ultimo km alcune centinaia di metri sono in pavè e il rettilineo finale misura 1.500 metri. I traguardi volanti della 10/a tappa sono posti dopo 98,4 km, a San Giovanni in Persiceto, e dopo i 108 km, a Crevalcore.



La corsa interesserà la province di Ravenna, Bologna e Modena. A Ravenna il Giro ha fatto tappa nel 1931, 1938, 1955, 1964, 1968, 1972 e 2005. Modena è stata sede di un arrivo nel 1928 (vittoria di Piemontesi), 1940 (Coppi), 1949 (Conte), 1953 (Magni e la Bianchi-Pirelli), 1961 (Van Looy), 1974 (Sercu), 1985 (Gusiger).