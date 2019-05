Giro:Viviani mio avversario sarà Gaviria

(ANSA) - BOLOGNA, 9 MAG - "Abbiamo obiettivi in comune, io e i miei compagni: quest'anno la squadra (la Deceuninck- Quick Step, ndr) è ben bilanciata. Cercheremo di vincere le tappe alla nostra portata, ma siamo qui anche per la classifica generale con Bob Jungels". Lo ha detto Elia Viviani, in conferenza stampa, a 48 ore dal via del 102/o Giro d'Italia di ciclismo, a Bologna.

"Partire con la maglia tricolore è una motivazione in più per me - ha aggiunto il veneto, che è campione italiano su strada -.

L'anno scorso ho vinto la maglia ciclamino al Giro, centrando l'obiettivo della vigilia; quest'anno il parterre dei velocisti è più affollato, ma cercherò di ottenere ancora il massimo". "I miei traguardi? Abbiamo visto il percorso e penso che, in questo Giro, avrò a disposizione da cinque a sette occasioni. Il mio avversario principale sarà Gaviria, ma dovrò fare attenzione anche a Demare. Sono di Verona e voglio arrivare a Verona, nessun ritiro prima per fuori tempo massimo".