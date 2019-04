Campenaerts migliora il record dell'ora

La bandiera del Belgio da stasera sventola sul record dell'ora. Grazie a Victor Campenaerts, che ha migliorato il primato sulla pista del velodromo messicano di Aguascalientes, a quasi 1.900 metri di quota: il corridore della Lotto-Soudal ha percorso 55,089 chilometri, migliorando di 576 metri il precedente primato di 54,526 chilometri che apparteneva a sir Bradley Wiggins. Il britannico lo aveva stabilito il 7 giugno 2015 a Londra. Grazie a una media sempre superiore ai 55 Km/h, Campenaerts si è pure permesso il lusso di gestire un naturale calo atletico avvenuto intorno al 39/o chilometro della sfida. Campenaerts era salito alla ribalta durante il Giro d'Italia 2017, nella cronometro del 'Sagrantino', disputata tra Foligno e Montefalco, quando venne multato per avere mostrato sulla maglietta la scritta in lingua fiamminga "Carlien, vuoi uscire con me?".