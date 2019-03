Ciclismo: torna il Giro di Sicilia

Dal 3 al 6 aprile torna il Giro di Sicilia di ciclismo. Quattro le tappe per un totale di 708 chilometri, con partenza da Catania il 3 aprile e arrivo in cima all'Etna il 6. Dopo il via i corridori taglieranno il traguardo di Milazzo, arrivo della prima tappa, in provincia di Messina; la seconda frazione porterà la carovana da Capo d'Orlando a Palermo; la terza da Caltanissetta a Ragusa e la quarta da Giardini fin sull'Etna, con la scalata sul versante di Nicolosi. Nessuna anticipazione, invece, nella presentazione di stamattina è stata fornita sull'elenco dei partecipanti, né sui numeri del gruppo che sfilerà per le strade siciliane. Ma va già considerato che i big saranno tutti impegnati nelle classiche del Nordeuropa. L'accordo stipulato fra la Regione Sicilia ed Rcs Sport prevede la disputa del Giro di Sicilia per tre anni. Un progetto che si affiancherà al Giro d'Italia e che prevede per il 2020 tre tappe della corsa rosa in Sicilia, mentre per il 2021 la partenza del Giro d'Italia proprio dalla Sicilia.